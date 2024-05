Incidente sulla statale 106, muore una donna, grave la figlia adolescente

Una donna di 41 anni, Maria Rosaria Boccuti, di Crosia, è morta e la figlia di 15 anni è rimasta ferita in modo grave, in seguito ad un violento scontro che ha visto coinvolte tre auto, avvenuto sulla statale 106 ionica in località Zolfara, a Corigliano Rossano, area urbana di Rossano, in provincia di Cosenza.

L’incidente è avvenuto tra una Fiat Panda, un’Audi ed un furgone. La vittima e la figlia viaggiavano sulla Panda, quando per cause in fase di accertamento, si sarebbe scontrata con l’Audi. Ferito il conducente. L’autista del furgone non avrebbe riportato gravi conseguenze.

Sul posto sono intervenuti i carabinieri del Reparto territoriale di Corigliano Rossano, e le ambulanze del 118. La ragazza ferita gravemente è stata trasportata in elisoccorso all’ospedale Annunziata di Cosenza. La statale 106 nel tratto interessato dal sinistro è stata completamente chiusa al transito sino al termine delle operazioni di soccorso.