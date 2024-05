‘Ndrangheta, sospeso un finanziere. “Passava informazioni riservate”

C’è anche un appartenente alla Guardia di finanza tra le 142 persone indagate nell’inchiesta “Recovery”, su ‘ndrangheta e traffico di sostanze stupefacenti a Cosenza, condotta dalla Dda di Catanzaro. Il finanziere coinvolto è Enrico Dattis.

A suo carico è stata applicata la misura interdittiva della sospensione dal servizio per 12 mesi; misura idonea – scrive il giudice Arianna Roccia – per evitare il “reiterarsi” delle presunte “condotte criminose” che sarebbero state assunte dal militare “soffiando” notizie riservate a persone inserite in contesti criminali. I presunti reati contestati all’uomo sono aggravati da metodo mafioso.

“Per Dattis Enrico – scrive il gip – si reputa sussistente il rischio di recidivanza tenuto conto della qualità dell’apporto criminoso fornito e del contesto mafioso nel quale lo stesso si è innestato. Tali considerazioni, unitamente al perdurante ufficio ricoperto dal Dattis lascia ragionevolmente ritenere che, ove non sottoposto a misura cautelare, lo stesso possa reiterare la condotta illecita. Cionondimeno, in punto di adeguatezza della misura cautelare, si ritiene che le ravvisate esigenze di cautela possano essere efficacemente fronteggiate con l’applicazione della misura meno afflittiva della sospensione dal pubblico ufficio…, inibendo all’indagato l’esercizio di ogni tipo di attività” per un anno.

Dei 142 indagati, 109 sono stati destinatari di misura della custodia cautelare in carcere, 20 di quella degli arresti domiciliari, 12 dell’obbligo di dimora e infine la misura interdittiva del finanziere.