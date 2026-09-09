Omicidio del 2018 a Reggio Calabria, Dda dispone nuovi accertamenti tecnici

Nuovi accertamenti tecnici sono in corso a Gallico, frazione a nord di Reggio Calabria, su richiesta della Dda di Reggio Calabria, diretta da Giuseppe Borrelli, nell’ambito delle indagini sull’omicidio di Pasquale Chindemi, ucciso il 15 febbraio 2018, delitto maturato negli ambienti della ‘ndrangheta.

Sul posto sono impegnati i carabinieri specializzati nelle investigazioni scientifiche che stanno effettuando una serie di rilievi attraverso l’utilizzo di nuove tecnologie di rilevamento antropometrico.

Accertamenti che potrebbero imprimere una svolta alle indagini e contribuire all’individuazione dei responsabili del delitto in cui è stato ucciso il fratello di Mario Chindemi, poi diventato collaboratore di giustizia.

Nel corso delle operazioni i militari hanno ricostruito la scena del crimine, anche attraverso il posizionamento di alcune persone nei luoghi dell’omicidio, effettuando lunghe e dettagliate misurazioni.

L’obiettivo degli investigatori sarebbe quello di ricostruire con maggiore precisione la dinamica dell’agguato e verificare, attraverso i nuovi strumenti tecnologici, elementi acquisiti nel corso delle indagini.

Le modalità con cui sono stati effettuati gli accertamenti lasciano ipotizzare che i carabinieri stiano lavorando su indicazioni precise riguardo alle persone che potrebbero avere avuto un ruolo nell’omicidio Chindemi. I nuovi rilievi potrebbero quindi rappresentare un passaggio decisivo per la riapertura delle indagini su un delitto rimasto finora senza responsabili.