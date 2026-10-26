Agguato nel Cosentino, giovedì il tavolo per l’Ordine e la sicurezza pubblica

Dopo il sanguinoso agguato mafioso a Cassano allo Ionio dove una donna sessantenne, Silvana Sibarelli, è stata uccisa e il compagno Damiano Pepe è rimasto ferito si muovono le istituzioni per fare arginare l’ondata di violenza mafiosa nella Sibaritide.

“Giovedì mattina è stato convocato a Cosenza, in Prefettura, il tavolo per l’ordine e la sicurezza pubblica. In quell’occasione chiederò maggiore attenzione per Cassano e, soprattutto, metterò a disposizione dello Stato dei locali di proprietà comunale per l’istituzione di ulteriori presidi sul nostro territorio, come un posto di Polizia o un Gruppo di carabinieri forestali”. Così il sindaco di Cassano allo Ionio, Gianpaolo Iacobini, aprendo i lavori dell’assemblea pubblica ‘Giù le mani dalla città’.

Un’assemblea convocata e fortemente voluta dal primo cittadino cassanese e dal vescovo e vicepresidente della Cei, monsignor Francesco Savino, che si è svolta in un teatro comunale gremito con la partecipazione, tra gli altri, di don Ennio Stamile e di don Marcello Cozzi, dei consiglieri regionali Rossellina Madeo e Ferdinando Laghi, di alcuni sindaci della provincia, tra cui quello di Cosenza, di Corigliano Rossano, di San Fili, di Amantea, di Amendolara, oltre che i rappresentanti delle istituzioni, delle forze dell’ordine, delle associazioni, del mondo sportivo, della scuola. Presenti tanti giovani e cittadini.

Ad aprire i lavori il sindaco Iacobini: “Questa non è l’ora di chi si rifugia nella rassegnazione e nel silenzio, abbiamo il dovere di testimoniarlo quali rappresentanti delle istituzioni e faremo un po’ di rumore perché questo sia chiaro innanzitutto a noi stessi, ancora prima che a chi è più lontano rispetto a questi luoghi”. Subito dopo è intervenuto monsignor Savino richiamando ognuno alle proprie responsabilità: “Mi permetto di dire che questa è l’ora di reagire, questa è l’ora del coraggio. Oserei ancora di più dire che questa è l’ora della responsabilità, della corresponsabilità. Questa è l’ora in cui dobbiamo dire da che parte stiamo, perché in questo momento ogni atteggiamento neutrale dice complicità e dice continuità a chi si serve di questo territorio, più che mettersi al servizio di questo territorio”.