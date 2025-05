Salute, il cosentino Francesco Rubino tra i 100 esperti più influenti al mondo

1 di 2

Ci sono anche due italiani tra le 100 personalità più influenti nel campo della salute e della sanità secondo la nuova classifica pubblicata dalla rivista statunitense “Time”.

Sulla copertina di ‘Time100 Health 2025’, tra 100 esperti della Salute figurano anche quelli del calabrese Francesco Rubino, nella categoria “Leader”, e di Lorenzo Guglielmetti nella categoria ‘Catalysts’ (Catalizzatori).

Il prof. Rubino – classe 1969, originario di Cosenza e pioniere mondiale nella lotta al diabete e l’obesità – è responsabile della chirurgia metabolica e bariatrica al King’s College di Londra, con un lungo trascorso professionale negli Stati Uniti. E’ stato tra i precursori del trattamento chirurgico del diabete di tipo 2. Nel 2024 ha guidato un gruppo di 50 esperti incaricati dalla rivista scientifica Lancet di ridefinire l’obesità come malattia. Obiettivo, migliorarne la diagnosi e il trattamento.

Rubino, il calabrese tra i pionieri mondiali nella lotta al Diabete e all’Obesità

“Con farmaci per l’obesità come Wegovy e Zepbound che dominano i social media e le conversazioni negli studi medici, si potrebbe pensare che almeno i medici abbiano una buona idea di cosa sia l’obesità. Ma in realtà non esiste una definizione definitiva della condizione, con alcuni medici che sostengono che si tratti di una malattia cronica, come l’ipertensione o il diabete, mentre altri affermano che non è una malattia in sé, ma un fattore di rischio per altre patologie. “Non esiste una descrizione nella storia della medicina, perché storicamente l’obesità è stata riconosciuta come uno spettro”, afferma citato dal Time il Prof. Francesco Rubino, direttore di chirurgia metabolica e bariatrica al King’s College di Londra.

Nel 2024, ha guidato un gruppo di oltre 50 esperti internazionali, convocati dalla rivista medica Lancet , con l’obiettivo di definire l’obesità affinché i medici potessero riconoscerla, diagnosticarla e trattarla meglio come una malattia. “Abbiamo scoperto che nessuno aveva completamente ragione quando abbiamo iniziato a discutere se l’obesità fosse una malattia o meno, e allo stesso tempo nessuno aveva completamente torto”, afferma.

Il comitato ha elaborato delle linee guida , pubblicate a gennaio, per aiutare i medici a distinguere tra obesità preclinica – in cui le persone aumentano di peso ma potrebbero non avere ancora esiti negativi per la salute – e obesità clinica, in cui le persone presentano sintomi come diabete o apnea notturna. Può sembrare semantico, ma definire una condizione che colpisce oltre 1 miliardo di persone in tutto il mondo ha conseguenze sul trattamento. Rubino spiega che comprendere dove le persone si collocano nello spettro dell’obesità e creare distinzioni più utili tra coloro che sono a rischio e coloro che iniziano a manifestare la malattia aiuterà più persone a gestire meglio il proprio peso con l’aiuto medico. 79 importanti organizzazioni sanitarie, tra cui l’American Heart Association, l’American Diabetes Association e la World Obesity Federation, hanno già approvato le linee guida riviste”.