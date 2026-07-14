Sindaco del cosentino aggredito a bastonate e minacciato di morte, denuncia ai carabinieri

Il sindaco di Fagnano Castello (Cosenza), Raffaele Giglio, è stato vittima di un’aggressione fisica con un bastone, e verbale, accompagnata da gravi minacce morte.

L’episodio, raccontato dallo stesso primo cittadino sul profilo Facebook del comune è avvenuto sabato scorso mentre si stava recando al cimitero a omaggiare i propri defunti. Dopo le cure mediche nell’ospedale di San Marco, il sindaco si è recato dai carabinieri per sporgere denuncia. I militari sono stati allertati dal sindaco sabato e dopo la denuncia ora ci sono indagini per risalire agli autori.

Nel post il sindaco Giglio ha commentato cosi: “Siamo davanti a un gesto vile e inqualificabile, che va ben oltre il normale confronto civile. Non si tratta solo di un attacco alla mia persona, ma di un atto che offende l’istituzione che rappresento e l’intera nostra comunità. Voglio essere chiaro: la violenza non ha mai giustificazioni e non sarà certo l’intimidazione a fermare il mio impegno o il lavoro della nostra Amministrazione”.

Continuerò – conclude Giglio – a servire Fagnano Castello con la stessa dedizione di sempre, convinto che il rispetto e la legalità siano le fondamenta su cui dobbiamo continuare a costruire il nostro futuro. Avanti, sempre a testa alta per il nostro paese”.