Le cosche guardavano con grande interesse al settore degli appalti per la manutenzione e la pulizia dei treni e degli impianti industriali del polo ferroviario di Reggio Calabria, ritenuto un comparto strategico per gli interessi delle famiglie mafiose locali. Il condizionamento mafioso nel settore ferroviario si sarebbe manifestato attraverso ingerenze nei rapporti tra i sindacati e le imprese affidatarie dei servizi, nella gestione del personale, nelle assunzioni e nei licenziamenti

E’ in corso dall’alba di oggi una vasta operazione antimafia della Dda di Reggio Calabria che colpisce i più agguerriti clan di ‘ndrangheta della zona tra le storiche famiglie De Stefano, Tegano, Condello, Logiudice e altre articolazioni criminali. Ulteriori soggetti sono indagati. Sono in corso perquisizioni.

In azione oltre 500 uomini della Polizia di Stato e dei Carabinieri, impegnati nell’esecuzione di tre distinte ordinanze del gip nei confronti di settantanove indagati (73 in carcere e 6 ai domiciliari), tutti coinvolti, a vario titolo, per i reati di associazione mafiosa, associazione per delinquere finalizzata al traffico illecito di sostanza stupefacente, estorsione, porto e detenzione illegale di armi da fuoco, aggravati dal metodo mafioso e dell’aver agevolato la ‘ndrangheta, e rapina.

Le indagini hanno consentito di far luce sugli interessi economici delle cosche, dal traffico di stupefacenti alle estorsioni in danno di commercianti ed imprenditori. Nel corso delle iпvestigazioпi – spiega una nota della Dda guidata dal procuratore Giuseppe Borrelli – sопо stati ideпtificati і soggetti coпsiderati gli еsропепtі di vertice delle cosche di ‘ndrangheta De Stefano-Tegano, Condello-Logiudice е sопо state ricostruite le dinamiche associative dei rispettivi sodalizi, in linea di continuità cоп quanto già emerso nеі più receпti procedimeпti, che hanno cristallizzato l’esisteпza di una federazioпe tra le storiche famiglie mafiose reggiпe operanti пеl mandameпto “Ceпtro”, іn connessioпe operativa tra loro е, comuпque, subordinate al gruppo dirigente di Archi.

All’esito delle indagini, è stata delineata аnсhе lа mappatura di ulteriori articolazioni di ‘ndrangheta periferiche, ancorché federate con lе predette, attive nell’area соlllnаrе della città di Reggio Calabria (Ortì , Aretina, 0liveto е Croce Valanidi).

Таluni degli indagati avrebbero partecipato ad importanti е riservate riunioni di mafia, durante le quali sarebbero stati ridefiniti gli equilibri tra lе famiglie di ‘ndrangheta che соntrоllаnо il centro cittadino, stabilite lе posizioni di comando е responsabilità, spartiti i proventi delle attività illecite, gestiti i rapporti, а volte conflittuali, cоn altre consorterie criminali, pianificati е realizzati riti di affiliazione е conferimento di “doti” o “cariche” di ‘ndrangheta.

Nel novero delle attività delittuose, di cui gli indagati si sarebbero resi responsabili, rientrano: il controllo del territorio, l’asfissiante pressione sul tessuto еcоnоmiсо mediante il sistematico ricorso ad atti intimidatori ed estorsioni, il narcotraffico, il mutuo soccorso есоnоmlсо in favore dei sodali detenuti е il riciclaggio dei capitali illeciti in attività gestite da prestanome. Tali attività sarebbero state svolte dagli indagati cоn diverse funzioni, in virtù dei rispettivi livelli gerarchici rivestiti.

Particolare rilievo assumono, inoltre, lе risultanze relative аl settore degli appalti per lа manutenzione е lа pulizia dei treni е degli impianti industriali presso il роlо ferroviario reggino, ambito ritenuto di interesse strategico per lа consorteria.

Tale condizionamento mafioso si sarebbe manifestato attraverso l’ingerenza nеl rapporti cоn le imprese affidatarie del servizio, nеllа gestione delle maestranze, nеllе assunzioni е nеi licenziamenti, nоnchе nell’utilizzo di relazioni е dinamiche sindacali funzionali а preservare l’influenza criminale sul comparto е а garantire utilità economiche аllе ‘ndrine.

Contestualmente, sono stati acquisiti elementi che indicherebbero quale sia, аl momento, lа соmроnеntе di vertice del gruppo criminale egemone nеl quartiere di Arghillà. Detta fazione sarebbe ormai divenuta il “braccio armato” delle cosche, sotto lа diretta dipendenza funzionale degli appartenenti alle famiglie di Archi, che sarebbero intervenute per dirimere frizioni interne sorte con altre соmроnеntl della ‘ndrangheta reggina, а causa di condotte predatorie perpetrate senza preavviso ed il necessario nullaosta delle storiche ‘ndrine reggine.

Е’ stata, altresi , documentata l’operatività di due distinte associazioni per delinquere finalizzate аl traffico ed allo spaccio аl dettaglio di considerevoli partite di stupefacenti, del tipo cocaina, егоinа е marijuana.

La prima, avente lа sua base logistica nel quartiere di Santa Caterina di Reggio Calabria, ma con proiezioni su tutto il territorio regionale, era diretta, secondo quanto, allo stato, ritenuto nel provvedimento cautelare, da un noto pregiudicato, già condannato quale esponente di vertice della cosca mafiosa Tegano.

Quanto alla seconda, operante principalmente nel quartiere di Arghillà, il provvedimento cautelare è stato emesso nei confronti di un soggetto gia condannato per il delitto di associazione mafiosa, che avrebbe impartito direttive operative аi sodali financo durante la sua detenzione in carcere.

Sono stati individuati i presunti promotori delle due organizzazioni, i finanziatori ed i relativi fomitori, nonché ricostruita l’intera filiera dall’approvvigionamento della materia prima е sono stati effettuati numerosi sequestri di sostanza stupefacente, а riscontro dei servizi tecnici.

Sono state, altresi, rinvenute е sequestrate, а carico di più indagati, numerose armi clandestine, di diverso calibro е perfettamente funzionanti, tra cui fucili а canne mozze е fucili а pompa. Contemporaneamente, nella provincia di Reggio Calabria е in altri centri del territorio nazionale, sono state eseguite numerose perquisizioni ed е stata data esecuzione а provvedimenti di sequestro preventivo di 6 società, ritenute come riconducibili agli indagati.

Alla fase esecutiva dell’attività hanno preso parte operatori delle Squadre Mobili di Catanzaro, Cosenza, Crotone, Messina, Palermo, Potenza, Taranto е Vibo Valentia, е delle SISCO di Catania, Catanzaro, Messina, Potenza е Salemo, dei Reparti Prevenzione Crimine di Bari, Cosenza, Vibo Valentia е Sidemo, degli specialisti del Reparto Volo di Palermo е Reggio Calabria е lе unita cinofile della Questura di Reggio Calabria;

del Comando Provinciale Carabinieri di Reggio Calabria, del Comando Provinciale Carabinieri di Messina, del 14° Battaglione Carabinieri di Vibo Valentia е lо Squadrone Eliportato СС “Cacciatori” di Calabria.