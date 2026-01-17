Aggrediscono connazionale a pugni, calci e vetri rotti, arrestati

La Squadra Volante della Polizia di Stato di Corigliano Rossano ha arrestato in flagranza per lesioni aggravate, due soggetti di nazionalità straniera. Gli agenti sono intervenuti a seguito di chiamata al numero unico di emergenza 112, per un soggetto riverso a terra all’interno di un esercizio pubblico dello scalo in area urbana Rossano a causa di un’aggressione subita dalla vittima (connazionale degli aggressori), da parte di due individui.

Gli agenti di polizia, trovato la persona gravemente ferito al volto e alla testa, riverso a terra privo di sensi sul retro del bancone, con il capo sanguinante, dopo aver richiesto l’intervento di personale sanitario, è stato trasportato in codice rosso presso il presidio ospedaliero di Rossano.

Dalle dichiarazioni rese da persone informate sui fatti, nonché dalla visione delle immagini dei sistemi di video-sorveglianza posti all’interno del locale, si è ricostruita l’inaudita violenza perpetrata in danno della vittima, anche mediante l’utilizzo di bicchieri di vetro e con calci e pugni, quasi una spedizione punitiva insensata.

I poliziotti si sono messi alla ricerca dei presunti autori del fatto, che venivano intercettati poco dopo a poca distanza dal luogo dell’evento, con ancora in dosso gli indumenti notati dalle immagini visionate. Uno dei due soggetti, aveva sul proprio giubbotto un evidente macchia di sangue.

I due sospettati sono stati arrestati e, su disposizione del pubblico ministero di turno della Procura della Repubblica presso il Tribunale di Castrovillari, tradotti presso carcere di Castrovillari, a disposizione dell’autorità giudiziaria.