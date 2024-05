Terremoto di magnitudo 4.0 a Cirò (Crotone), panico tra la popolazione

Un terremoto di magnitudo 4.0 è stato registrato alle 19:35 di oggi in Calabria, con epicentro a quattro chilometri da Cirò, in provincia di Crotone.

Secondo la sala sismica dell’istituto nazionale di geofisica e vulcanologia (Ingv) il terremoto è stato localizzato a 23 km di profondità.

L’evento tellurico è stato chiaramente avvertito in tutta l’area dell’epicentro e nel crotonese, con tremori anche tra le province di Cosenza e Catanzaro. Al momento non risultano danni a cose o persone.

Pochi minuti dopo il forte evento una scossa strumentale di magnitudo 2.5 è stata registrata al largo delle coste di Cirò Marina, centro marittimo a una decina di km dall’epicentro del terremoto principale.

Da quanto appreso il comune di Cirò e la Protezione civile si sono attivati per accertare eventuali lesioni o cedimenti alle strutture pubbliche. Secondo testimonianze social alcune famiglie si sono riversate in strada in preda al panico.

L’intensità del terremoto a Cirò è tra i più significativi registrati negli ultimi anni in Calabria. Nel Febbraio 2020 un terremoto di magnitudo 4.4 era stato registrato a Cosenza.