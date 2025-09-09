Viaggiava in auto con 16 chili di marijuana, arrestato dopo inseguimento

I carabinieri della Sezione radiomobile della Compagnia di Reggio Calabria hanno arrestato, dopo un breve inseguimento, un uomo che viaggiava in auto con a bordo 16 chili di marijuana.

Durante un servizio di controllo del territorio a Pellaro, i militari hanno notato un’auto il cui conducente, alla loro vista, ha tentato di cambiare repentinamente direzione di marcia.

I carabinieri lo hanno quindi inseguito e fermato poco dopo. Nel corso della perquisizione del veicolo sono stati trovati 30 involucri sigillati contenenti marijuana, per un peso complessivo di circa 16 chilogrammi.

Lo stupefacente è stato sottoposto a sequestro, mentre l’uomo è stato portato nella Casa circondariale di Reggio Calabria “G. Panzera” – plesso Arghillà, a disposizione dell’Autorità giudiziaria.