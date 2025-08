Accoltellò prostituta a Reggio, 44enne arrestato per tentato omicidio

Un uomo di 44 anni è stato arrestato dalla squadra mobile di Reggio Calabria con l’accusa di tentato omicidio e porto illegale di armi.

Il soggetto, residente nella zona jonica della provincia, è ritenuto responsabile dell’accoltellamento di una donna di 49 anni all’interno di un’abitazione dove la vittima, di 49 anni, si prostituiva.

L’aggressione è avvenuta l’8 giugno scorso in pieno centro storico a Reggio Calabria quando gli agenti delle volanti sono intervenuti in via Veneto su richiesta della donna.

Effettuate le prime indagini e acquisite le dichiarazioni della vittima su quanto accaduto, la squadra mobile ha ricostruito la dinamica del ferimento grazie all’analisi delle telecamere presenti nella zona.

In questo modo il 44enne è stato individuato e su richiesta del procuratore aggiunto Giuseppe Lombardo, il gip ha emesso un’ordinanza di custodia cautelare in carcere.