A trentaquattro anni dall’attentato che costò la vita al giudice Paolo Borsellino e agli agenti della sua scorta, un nuovo e clamoroso sviluppo giudiziario scuote i vertici storici degli apparati di sicurezza italiani. La Procura di Caltanissetta, guidata dal procuratore Salvatore De Luca, ha iscritto nel registro degli indagati l’ex capo della Polizia ed ex direttore del Dis (Dipartimento delle informazioni per la sicurezza), Gianni De Gennaro, con la pesante accusa di depistaggio aggravato.

Le accuse e il ruolo di Totuccio Contorno

Secondo l’impianto accusatorio ricostruito dai magistrati nisseni, De Gennaro – insieme ad alcuni suoi storici collaboratori, tra cui Franco Pacetto, Massimo Carnicelli e Peruzzi – si sarebbe adoperato per ostacolare le indagini sulla strage del 19 luglio 1992 e favorire Cosa nostra. Al centro dell’inchiesta vi sarebbe il cosiddetto “depistaggio dichiarativo”: l’ex superpoliziotto avrebbe indotto lo storico collaboratore di giustizia Salvatore “Totuccio” Contorno a non rendere dichiarazioni ai pubblici ministeri di Caltanissetta, cosa che il pentito ha poi effettivamente fatto rifiutandosi di rispondere.

Oltre alle pressioni sui testimoni, gli inquirenti contestano l’occultamento e la distruzione di documentazione sensibile. Secondo gli atti della Procura, sarebbero stati fatti sparire atti giudiziari e documenti rilevanti, lasciando intatti soltanto ritagli di stampa o carte di scarso interesse investigativo.

L’ombra dell’agenda rossa e i sospetti di ricatto

L’indagine si intreccia inevitabilmente con il grande buco nero della storia repubblicana: la scomparsa dell’agenda rossa che Paolo Borsellino portava sempre con sé nella sua borsa e che fu sottratta dal luogo dell’esplosione pochi minuti dopo l’attentato. Come riportato da diverse testate nazionali, tra cui La Stampa, le intercettazioni agli atti dell’inchiesta alimentano il sospetto che De Gennaro possa essere stato sottoposto a una forma di ricatto legata proprio ai segreti di via D’Amelio e alla gestione di quel periodo, con riferimenti ai rapporti con l’ex capo della Squadra mobile di Palermo, Arnaldo La Barbera.

Le perquisizioni e il braccio di ferro sull’arresto

L’inchiesta è emersa pubblicamente dopo che i carabinieri del Ros hanno eseguito una serie di perquisizioni tra Roma e provincia nell’abitazione e nello studio di De Gennaro, oltre che nei confronti dei suoi collaboratori e dello stesso Contorno. Contestualmente è stato notificato un avviso di garanzia per consentire accertamenti tecnici irripetibili su cellulari e computer sequestrati.

Proprio sulla base degli elementi raccolti, i pubblici ministeri avevano chiesto gli arresti domiciliari – misura scelta in considerazione dell’età anagrafica – sia per De Gennaro che per Contorno, oltre a misure restrittive per tre ex collaboratori. Il giudice per le indagini preliminari di Caltanissetta, Giulia Zappalà, ha però rigettato la richiesta di misura cautelare. La Procura non si è arresa e ha già depositato ricorso al Tribunale del Riesame, che discuterà l’appello nei prossimi giorni.

Le reazioni istituzionali

La notizia ha avuto immediata risonanza politica e istituzionale, esplodendo proprio mentre a Palermo si celebrava la giornata internazionale contro la criminalità organizzata. La presidente della Commissione parlamentare antimafia, Chiara Colosimo, ha annunciato di aver richiesto formalmente il decreto di perquisizione per esaminare gli atti, ribadendo – citando i figli del magistrato ucciso – che «la verità non si prescrive».

Nei prossimi giorni Gianni De Gennaro sarà chiamato a comparire davanti ai magistrati di Caltanissetta per l’interrogatorio, un passaggio cruciale per chiarire la posizione di uno degli uomini che per decenni ha incarnato i massimi livelli dello Stato nella lotta alla mafia.