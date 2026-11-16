Commissariata la Banca Revolut: Riciclaggio con l’aggravante mafiosa

La Sezione misure di prevenzione del Tribunale di Milano, su richiesta del pm Paolo Storari, ha disposto l’amministrazione giudiziaria nei confronti di della banca digitale Revolut nelle indagini del Nucleo di polizia economico finanziaria della Guardia di finanza.

Sarebbero emersi “rapporti tra l’istituto di credito e soggetti indagati o condannati per delitti di riciclaggio e trasferimento fraudolento di valori, anche aggravati dal metodo o dall’agevolazione mafiosa” e “per altri gravi reati rientranti nell’alveo dei delitti indicati dalla disciplina antimafia”. Per “gravi carenze del sistema di Anti-Money Laundering” di Revolut numerosi “soggetti condannati o indagati per gravi delitti” e “destinatari di misure di prevenzione personali/patrimoniali” hanno “potuto accedere al sistema finanziario” ed è stata agevolata “di fatto la commissione dei reati”.

La misura costituisce – è scritto in una nota della Dda milanese diretta da Marcello Viola – il risultato di più ampie indagini sviluppate dal Nucleo di Polizia Economico-Finanziaria di Milano, sotto il coordinamento di questa Procura della Repubblica – D.D.A.A., volte ad approfondire i rapporti tra l’istituto di credito e soggetti indagati o condannati per delitti di riciclaggio e trasferimento fraudolento di valori, anche aggravati dal metodo o dall’agevolazione mafiosa ex art. 416-bis.1 cod. pen., nonché per altri gravi reati rientranti nell’alveo dei delitti indicati dalla disciplina antimafia.

L’attività investigativa posta a base della misura di prevenzione eseguita ha tratto origine dalle risultanze di due pregresse attività di servizio condotte dalla Guardia di Finanza di Milano.

Da un’ispezione antiriciclaggio eseguita nei confronti di un Virtual Asset Service Provider (V.A.S.P.) appartenente al medesimo gruppo bancario, in esito alla quale sono emerse numerose criticità afferenti al corretto assolvimento degli obblighi antiriciclaggio, con la contestazione di oltre un milione di violazioni in materia di adeguata verifica della clientela e di conservazione dei dati e delle informazioni, oltre a sistematiche contestazioni per omesse segnalazioni di operazioni sospette;

Un procedimento penale per frode fiscale, radicato presso la Procura della Repubblica, nel cui ambito è emerso l’utilizzo strumentale di rapporti di conto accesi presso l’istituto di

credito per la commissione di reati tributari. I mirati approfondimenti sviluppati alla luce delle predette attività di servizio, hanno permesso di verificare come, a causa delle gravi carenze del sistema di Anti-Money Laundering (A.M.L.) del gruppo bancario, una vasta platea di soggetti condannati o indagati per gravi delitti nonché destinatari di misure di prevenzione personali/patrimoniali, abbiano potuto accedere al sistema finanziario, agevolando di fatto la commissione dei reati.

Le approfondite analisi svolte “hanno consentito di accertare come tale circostanza non abbia assunto un carattere episodico, ma abbia costituito un modello gestionale stabile, che ha di fatto

agevolato la realizzazione di operazioni di trasferimento, occultamento o distrazione di capitali per complessivi 76,5 milioni di euro, che avrebbero potuto essere intercettate attraverso la puntuale applicazione dei presidi antiriciclaggio previsti dalla normativa” scrive il procuratore di Milano Marcello Viola.

L’esame di tali flussi ha reso anche possibile accertare che l’inadeguatezza dei presidi ha avuto l’effetto concreto di consentire ai soggetti interessati la possibilità di movimentare risorse

oggetto di misure cautelari patrimoniali e sottrarle alla tempestiva individuazione per oltre 4.6 milioni di euro.

La reiterazione e l‘eterogeneità delle casistiche accertate hanno mostrato l’inidoneità dei presidi concretamente adottati a prevenire l’utilizzo dell’infrastruttura bancaria da parte di soggetti inseriti in circuiti illeciti. Infatti, per un intermediario bancario digitale di dimensioni internazionali, l’adozione di sistemi automatizzati rende più stringente l’obbligo di assicurare che tali sistemi acquisiscano informazioni rilevanti, generino alert attendibili, consentano verifiche rafforzate e intercettino schemi operativi anomali.

In ragione del quadro complessivamente emerso, la Procura della Repubblica, ritenendo la banca Revolut fortemente permeabile a soggetti riconducibili a contesti mafiosi o condannati per gravi

delitti, ha richiesto e ottenuto dal Tribunale di Milano — Sezione Autonoma Misure di Prevenzione l’applicazione della misura dell’Amministrazione Giudiziaria ex art. 34 del Codice Antimafia nei confronti dell’istituto di credito. I compiti e i poteri degli amministratori sono esclusivamente concentrati sulle aree nelle quali si sono manifestate le criticità.