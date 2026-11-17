Il consigliere regionale della Calabria Sergio Ferrari (Forza Italia) risulta indagato a piede libero per associazione a delinquere in concorso con un dirigente della Provincia di Crotone e due dirigenti del Comune di Cirò Marina. L’elemento emerge dall’ordinanza di misure cautelari del gip di Crotone eseguita stamattina dai militari del Comando provinciale della Guardia di Finanza di Crotone.

Si tratta di tre misure cautelari interdittive che dispongono il divieto temporaneo di esercitare pubblici uffici per la durata di un anno nei confronti di Francesco Mario Benincasa, dirigente della Provincia di Crotone, Raffaele Cavallaro e Giuseppe Marinello, entrambi responsabili di area del Comune di Cirò Marina. Il gip ha invece rigettato la richiesta di misura cautelare nei confronti di Ferrari indagato in qualità di ex presidente della Provincia ed ex sindaco di Cirò Marina.

Contestualmente, la Finanza ha svolto perquisizioni e sequestri nei confronti dei tre dirigenti che hanno interessato direttamente gli uffici della Provincia di Crotone e del Comune di Cirò Marina. I provvedimenti rappresentano la prosecuzione della cosiddetta operazione “Teorema”, scattata nello scorso mese di aprile. Quel primo filone investigativo aveva portato all’arresto dell’ex presidente della Provincia di Crotone, Fabio Manica (già consigliere comunale di Crotone di Forza Italia), ritenuto dagli inquirenti il promotore di un’articolata associazione a delinquere creata allo scopo di spartirsi gli appalti in seno all’ente provinciale.

I nuovi sviluppi confermano l’ampliamento del precedente ciclo di indagini, coordinate dal procuratore di Crotone, Domenico Guarascio. Le attuali risultanze, infatti, apportano nuovi e circostanziati elementi a riscontro del quadro indiziario complessivo. Oltre all’ipotesi di associazione a delinquere mossa dalla Procura, le indagini delle Fiamme Gialle si concentrano anche su ulteriori fattispecie delittuose concernenti la regolarità della spesa pubblica, formulando a livello di provvisoria contestazione i reati di concorso in corruzione, falso ideologico e truffa aggravata ai danni di enti pubblici.