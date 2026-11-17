La difesa dell'ex fidanzata del calciatore: "E' una sentenza triste, che fa a pugni con il buon senso, con quelle che sono le risultanze del processo. Andremo in Cassazione dove se non altro avremo giudici indipendenti e non condizionati dall'ambiente"

La Corte d’Assise di appello di Catanzaro ha confermato la condanna di primo grado a 16 anni di reclusione, per concorso in omicidio volontario, per Isabella Internò, ex fidanzata di Denis Bergamini, calciatore del Cosenza morto il 18 novembre 1989.

Nel processo d’appello il pm aveva chiesto il riconoscimento della premeditazione e che le circostanze aggravanti prevalessero sulle attenuanti generiche, con un contestuale aggravamento della pena a 23 anni.

La difesa di Internò: “Sentenza triste, andremo in Cassazione”

“E’ una sentenza triste, che fa a pugni con il buon senso, con quelle che sono le risultanze del processo. Andremo in Cassazione dove se non altro avremo giudici indipendenti e non condizionati dall’ambiente”.

Lo ha detto uno dei legali di Isabella Internò, ex fidanzata del calciatore del Cosenza Denis Bergamini, morto il 18 novembre 1989 lungo la statale 106 Ionica all’altezza di Roseto Capo Spulico.

Isabella Internò – che al momento della lettura del dispositivo non era presente in aula – è stata condannata a 16 anni di reclusione dalla Corte d’Assise d’Appello di Catanzaro che ha confermato il giudizio emesso in primo grado. Il pm Luca Primicerio aveva invocato 23 anni di carcere. “Questo processo – ha detto l’avvocato Cataldo Intrieri – non doveva essere celebrato a Cosenza e forse non si doveva fare nemmeno in Calabria, adesso andiamo in Cassazione, andiamo a Roma, dove i giudici conoscono il diritto”.