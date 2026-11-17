Il Comitato investigativo russo (ICR) sta indagando sull’attacco terroristico collegato al danneggiamento del ponte di Crimea da parte di droni ucraini, ha riferito l’agenzia citata da Interfax.

“È stato aperto un procedimento penale per atto terroristico in relazione agli attacchi compiuti dalle forze armate ucraine contro il ponte di Crimea (articolo 205 del codice penale russo)”, ha dichiarato martedì il Comitato investigativo della Federazione Russa in un comunicato diffuso dal suo canale MAX.

Secondo l’agenzia, il 16 e 17 novembre “le forze armate ucraine hanno attaccato il ponte di Crimea utilizzando droni, causando danni alla struttura”.

“L’indagine sta accertando tutte le circostanze dell’incidente e le persone coinvolte nei reati”, ha aggiunto il Comitato investigativo.

In precedenza, il governatore della Crimea, Sergei Aksyonov, aveva segnalato degli attacchi al Ponte di Crimea. Alle 23:54 di lunedì, il traffico sul ponte è stato interrotto. Aksyonov ha esortato i residenti e i visitatori della repubblica ad astenersi dal viaggiare in quella direzione.

Il traffico su quel tratto di strada è rimasto chiuso fino a lunedì sera, poi è ripreso in senso inverso .

Il traffico lungo il tratto ferroviario è tornato alla normalità da lunedì mattina.

Martedì, il servizio stampa del governo russo ha annunciato che a breve si terrà una riunione della commissione governativa sulle conseguenze dell’attacco al ponte di Crimea, presieduta dal vice primo ministro Marat Khusnullin . “La riunione affronterà le questioni relative al ripristino del ponte di Crimea e all’organizzazione dei collegamenti di trasporto”, ha dichiarato il servizio stampa.