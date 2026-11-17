Le foto dell’autopsia di Jeffrey Epstein mostrano che è stato ucciso. Lo ha detto Michael Freeman, scienziato forense esperto di omicidi, che ha avuto accesso al fascicolo relativo alla morte del finanziere.

Secondo quanto riporta il New York Times, Freeman ha esposto la sua tesi a Middle Temple, associazione di legali di Londra, osservando come le ferite riportate da Epstein possono essere spiegate come conseguenza di uno strangolamento a scopo di omicidio. Le lesioni sul corpo del finanziere, inoltre, sarebbero la prova di una colluttazione.

“La tipologia, la distribuzione e la molteplicità delle lesioni non trovano riscontro” in un suicidio, ha messo in evidenza.