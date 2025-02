Aggredisce violentemente la madre, in carcere giovane 27enne

Avrebbe aggredito e picchiato la madre costringendola a ricorrere alle cure dei sanitari dell’ospedale.

Un ventisettenne è stato arrestato dai carabinieri a San Giovanni in Fiore con l’accusa di atti persecutori e lesioni personali, in esecuzione di un’ordinanza di custodia cautelare in carcere emessa dal gip di Cosenza su richiesta della Procura.

Dalle indagini dei militari della città silana infatti è emerso un quadro inquietante fatto di reiterate minacce, vessazioni e violenze subite dalla donna e tali da determinare in lei un perdurante e grave stato d’ansia e un fondato timore per la sua incolumità personale.

La donna, da ultimo, è stata costretta a recarsi in ospedale dopo essere stata aggredita e percossa dal figlio.

Il ventisettenne è stato portato in carcere essendo stati riconosciuti nei suoi confronti i gravi indizi di colpevolezza e il pericolo di reiterazione dei reati compiuti in danno della propria madre.