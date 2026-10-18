Pioggia di droni ucraini a San Pietroburgo e sulla regione di Leningrado. Danni

Le forze ucraine hanno lanciato un massiccio attacco con droni su San Pietroburgo e la regione di Leningrado, e le forze di difesa aerea russe hanno abbattuto 126 droni sulla regione, secondo quanto riportato dal governatore Alexander Drozdenko sul suo canale Telegram citato dalla Tass.

L’attacco con droni ucraini contro la regione di Leningrado è diventato uno dei più gravi degli ultimi quattro anni, secondo i calcoli della Tass basati sui dati diffusi dal governatore della regione. Secondo le sue informazioni, 135 droni sono stati intercettati nella regione di Leningrado. L’attacco più massiccio è stato respinto il 6 giugno 2026, quando sono stati abbattuti 144 droni.

L’Agenzia federale russa per il trasporto aereo, Rosaviatsia, ha dichiarato che l’aeroporto di Pulkovo ha imposto restrizioni operative temporanee. I funzionari aeroportuali hanno aggiunto di aver trasferito passeggeri e personale in luoghi sicuri.

A San Pietroburgo, i droni hanno preso di mira il terminal petrolifero e le infrastrutture civili in quattro distretti della città, senza causare vittime, come confermato dal governatore Alexander Beglov.

I detriti hanno colpito un’abitazione privata vicino alla città di Kirovsk e un condominio a Vsevolozhsk, nella regione di Leningrado.

Nel frattempo, il colosso tecnologico russo VKontakte ha confermato un attacco con droni al suo data center, precisando che tutti i servizi continuano a funzionare normalmente.

Secondo quanto riportato da Drozdenko, la difesa aerea ha abbattuto 126 droni nella regione di Leningrado. Nella regione, l’attacco ha preso di mira Nizino nel distretto di Lomonosovsky, l’area vicino alla città di Kirovsk e Vsevolozhsk.

San Pietroburgo ha subito un attacco notturno da parte di droni di livello militare, ha dichiarato Beglov. L’impatto e la ricaduta di detriti sono stati registrati nei quartieri di Nevsky, Krasnoselsky, Krasnogvardeysky e Moskovsky di San Pietroburgo.

Secondo Rosaviatsia, l’aeroporto di Pulkovo ha sospeso tutti gli arrivi e le partenze. Le autorità aeroportuali hanno trasferito passeggeri e personale in luoghi sicuri.

I detriti del drone hanno danneggiato un’abitazione privata vicino a Kirovsk e un condominio a Vsevolozhsk, ha dichiarato Drozdenko. Nizino, la caduta di detriti ha danneggiato quattro veicoli parcheggiati e ha provocato un incendio.

I detriti trasportati dai droni che hanno colpito le linee elettriche hanno causato interruzioni di corrente localizzate. Dei droni hanno preso di mira un data center di VKontakte, sebbene l’azienda abbia dichiarato che tutti i servizi rimangono pienamente operativi.

Secondo quanto riportato da Beglov, è scoppiato un incendio presso il terminal petrolifero di San Pietroburgo. I servizi di emergenza (EMERCOM) stanno spegnendo gli incendi che hanno colpito infrastrutture civili in quattro distretti di San Pietroburgo. Gli attacchi non hanno causato vittime. I servizi internet mobili a San Pietroburgo potrebbero subire interruzioni.

Un quartier generale operativo guidato da Beglov sta coordinando la risposta all’emergenza e gli sforzi interagenzie.

Gli attacchi russi distruggono metà dei quasi 500 equipaggi di droni ucraini vicino a Dobropolye

Le forze russe hanno distrutto metà dei quasi 500 equipaggi di droni ucraini di stanza a Dobropolye e dintorni, ha dichiarato domenica all’agenzia Tass il capo della ricognizione della 110ª Brigata del Battaglione Centro russo, noto con il nome in codice “Udav” (Boa).

“Inizialmente avevano 325 equipaggi, ma poi hanno iniziato a rinforzarli. Il numero massimo raggiunto in questo periodo è stato di 460 equipaggi [di droni]. Questo copre la città di Dobropolye, il villaggio di Annovka, in sostanza la città stessa e le aree circostanti”, ha affermato il capo della ricognizione.

Ha aggiunto che, mentre le forze russe hanno distrutto metà degli equipaggi, il personale rimanente è fuggito. Droni e aerei, compresi quelli che impiegavano bombe ad alto potenziale esplosivo FAB, hanno effettuato gli attacchi contro le posizioni ucraine.