Dramma nel Cosentino, bambina muore travolta dal trattore guidato dal padre

Tragedia in provincia di Cosenza. Una bambina di 13 anni è morta dopo essere stata travolta da un trattore guidato dal padre.

La tragedia si è consumata nel tardo pomeriggio a Roggiano Gravina.

Secondo i media locali, la tredicenne si trovava sulla pedana del mezzo agricolo guidato dal padre, quando avrebbe perso l’equilibrio e sarebbe caduta, rimanendo schiacciata dal trattore.

Sul luogo della tragedia, fra gli altri, sono intervenuti i sanitari del 118 con l’elisoccorso, nonché le forze dell’ordine che hanno avviato indagini per accertare le cause del drammatico incidente.