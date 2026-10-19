Massiccio attacco russo a Kiev, colpiti siti di stoccaggio di missili e droni e centro dati

A seguito di un massiccio attacco condotto la scorsa notte, le forze armate russe hanno preso di mira impianti dell’industria della difesa e depositi di missili da crociera e droni in tutta l’Ucraina, secondo quanto riportato dal Ministero della Difesa citato dalla Tass.

Secondo quanto affermato dai vertici militari russi, le truppe russe hanno colpito impianti industriali militari, depositi di missili da crociera e droni, nonché un centro dati, durante il massiccio attacco di ieri sera.

Dichiarazione dei vertici russi

Ieri sera, le forze armate russe hanno lanciato un massiccio attacco contro obiettivi in ​​Ucraina, utilizzando armi di precisione terrestri e droni d’attacco a lungo raggio, ha dichiarato il Ministero della Difesa russo. Di conseguenza, secondo il ministero, sono stati colpiti stabilimenti di difesa, depositi di missili da crociera e droni, nonché un centro dati a Kiev e nei dintorni.

Obiettivi distrutti

Un centro dati di Datagroup è stato colpito nella città di Kiev, ha precisato il Ministero della Difesa russo. Inoltre, le truppe russe hanno colpito un centro logistico chiamato Fire Point a Kiev, utilizzato per la produzione e lo stoccaggio di componenti per droni d’attacco ad ala fissa a lungo raggio, nonché di motori per i missili da crociera FP-5 Flamingo lanciati da terra.

Colpita la Khimvolokno, un’impresa industriale con sede a Kiev che produceva componenti per testate di droni a lungo e medio raggio. Inoltre, le forze armate russe hanno colpito il deposito di locomotive di Kiev, che fungeva da sito di stoccaggio per i missili da crociera terrestri FP-5 Flamingo e per i componenti dei missili balistici FP-9.

Altresì, la Planeta Plastik, un’impresa industriale che produceva materiali polimerici per uso militare, è stata colpita a Irpen, nella regione di Kiev. Inoltre, le forze russe hanno colpito in mare una nave portarinfuse che trasportava merci militari e a duplice uso, a 130 km a sud-ovest del porto di Odessa.

Situazione in Ucraina

Alcune zone di Vinnitsa e della regione adiacente, nell’Ucraina sudoccidentale, sono rimaste senza elettricità e acqua a causa di danni alle infrastrutture, ha dichiarato la governatrice Natalya Zabolotnaya.

Alcune aree della regione di Rovno, nell’Ucraina occidentale, hanno segnalato un blackout tramite Telegram. Le infrastrutture energetiche della regione sono state danneggiate, ha precisato l’amministrazione.