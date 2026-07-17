Esplosizione in una casa del cosentino, 2 feriti, uno grave: “Fuga di gas”

Due persone sono rimaste ferite, di cui una gravemente, in una esplosione nel loro appartamento sito a San Giovanni in Fiore, grosso centro silano in provibcia di Cosenza.

L’esplosione è avvenuta in un appartamento posto al secondo piano di uno stabile residenziale a tre livelli.

Secondo i primi resoconti dei vigili del fuoco, la causa sarebbe, presumibilmente, una fuga di gas metano.

Nella tragico evento sono rimaste ferite due persone, un uomo e una donna di età stimata inferiore ai 60 anni. I vigili del fuoco intervenuti sul posto hanno affidato i due feriti al personale sanitario del 118. Una delle due persone coinvolte versa in condizioni più gravi per via dei traumi e le ustioni.

L’esplosione ha provocato ingenti danni all’appartamento interessato e la proiezione di detriti ha causato danni anche a un edificio situato nelle immediate vicinanze.

Sul posto sono intervenuti oltre ai pompieri, i Carabinieri e i tecnici del Comune. Sono in corso le verifiche tecniche finalizzate ad accertare le condizioni di sicurezza e l’agibilità degli appartamenti ubicati al primo e al terzo piano dello stabile interessato.

Le operazioni di messa in sicurezza dell’area e gli accertamenti tecnici proseguono, spiega una nota dei caschi rossi del comando provinciale di Cosenza.