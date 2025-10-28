Aggressione a consigliere, si dimette il sindaco di Crotone Voce: “Scuse a lui e alle città”

Il primo cittadino annuncia le dimissioni dopo le tensioni politiche, chiedendo scusa alla città e al consigliere Ioppoli che oggi aveva denunciato di essere stato aggredito a calci e pugni. "Ritengo doveroso compiere un passo indietro per senso di responsabilità istituzionale"