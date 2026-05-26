Comunali, a Crotone Vincenzo Voce rieletto sindaco con il 62,41%

A Crotone il sindaco uscente Vincenzo Voce, sostenuto da una coalizione formata da partiti di centrodestra e liste civiche, è stato rieletto con il 62,41% delle preferenze.

Lo sfidante di centrosinistra, Giuseppe Trocino, si è fermato al 34,68%. Staccati i candidati civici Fabrizio Meo e Vito Barresi, che hanno ottenuto rispettivamente l’1,85% e l’1,07%.

Cinque anni fa Voce aveva trionfato candidandosi da indipendente. Il suo operato è stato premiato a valanga dagli elettori. L’affluenza della due giorni elettorale è stata complessivamente del 62,55% contro il 67,91 percento della precedente consultazione.