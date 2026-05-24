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24 Maggio 2026
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Elezioni comunali, in Calabria seggi aperti in 77 comuni

Oltre ai due capoluoghi di provincia, Reggio Calabria e Crotone, elettori chiamati alle urne anche a Palmi, San Giovanni in Fiore e Castrovillari, centri con popolazione superiore ai 15mila abitanti. L'eventuale turno di ballottaggio è in programma il 7 e 8 giugno

di
Red Calabria
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elezioni comunali
Carlomagno

Urne aperte oggi in Calabria per la tornata delle elezioni amministrative che coinvolge 77 Comuni chiamati all’elezione del sindaco ed al rinnovo del Consiglio comunale.

Sono 5 sono gli enti con popolazione superiore ai 15 mila abitanti nei quali si dovrà ricorrere al ballottaggio se al primo turno nessun candidato otterrà il 50% +1 dei voti.

Oltre ai due capoluoghi di provincia, Reggio Calabria e Crotone, si tratta di Palmi, San Giovanni in Fiore e Castrovillari. L’eventuale turno di ballottaggio è in programma il 7 e 8 giugno.
Domenica si vota dalle 7 alle 23 e lunedì dalle 7 alle 15. Quindi inizierà lo spoglio delle schede.

Chi sono i candidati nei due capoluoghi di provincia

Reggio Calabria
Sono 4 i candidati sindaci alle elezioni comunali a Reggio Calabria del 24 e 25 maggio, sostenuti da 21 liste. Domenico Battaglia – centrosinistra – sindaco facente funzioni in carica dopo l’elezione di Giuseppe Falcomatà al Consiglio regionale, è sostenuto da 6 liste: Battaglia Sindaco per Reggio, Partito Democratico, Alleanza Verdi Sinistra, Lista Reset, La Svolta, Avanti – Casa Riformista. Francesco Cannizzaro – centrodestra – deputato e vicecapogruppo di Forza Italia alla Camera e segretario regionale della Calabria, è sostenuto da 12 liste, tra le quali quella di Azione: Forza Italia, Cannizzaro Sindaco, Alternativa Popolare, Reggio Futura, Lega, Insieme si può, Reggio protagonista, Fratelli d’Italia, Noi Moderati, Azione, Democrazia Cristiana Libertas/Unione di Centro. Edoardo Lamberti Castronuovo – civico – imprenditore ed editore, è sostenuto da 2 liste: Cultura è Legalità e Reggio Normale Saverio Pazzano – civico – è sostenuto da una lista: La Strada. La capolista del Pd è Maria Antonietta Rositani scampata al tentato omicidio da parte dell’ex marito che le dette fuoco per strada a Reggio Calabria il 13 marzo 2019. Dopo l’aggressione ha trascorso 20 mesi in ospedale, tra terapia intensiva, duecento interventi chirurgici e cure che continuano ancora ora per le ustioni riportate.

I CANDIDATI A REGGIO CALABRIA:
Domenico Battaglia – centrosinistra – appoggiato dalle liste Battaglia Sindaco per Reggio, Partito Democratico, Alleanza Verdi Sinistra, Lista Reset, La Svolta, Avanti – Casa Riformista.
Francesco Cannizzaro – centrodestra – appoggiato dalle liste Forza Italia, Cannizzaro Sindaco, Alternativa Popolare, Reggio Futura, Lega, Insieme si può, Reggio protagonista, Fratelli d’Italia, Noi Moderati, Azione, Democrazia Cristiana Libertas/Unione di Centro.
Edoardo Lamberti Castronuovo – Cultura è Legalità e Reggio Normale.
Saverio Pazzano – La Strada.

Crotone
Sono 4 i candidati sindaci alle elezioni comunali a Crotone del 24 e 25 maggio, sostenuti da 12 liste. Vincenzo Voce – centrodestra – sindaco uscente eletto 5 anni fa come civico, è sostenuto da 6 liste: Fratelli d’Italia, Forza Italia-Libertà è democrazia, Progetto in Comune KR, Crescere, Valorizziamo Crotone e Insieme. Giuseppe Trocino – centrosinistra – avvocato, è sostenuto da 4 liste: Partito Democratico, Movimento 5 Stelle, Città Futura e Trocino Sindaco. Vito Barresi – civico – sociologo e storico, è sostenuto da una lista: Vito Barresi sindaco. Fabrizio Meo – civico – avvocato, è sostenuto da una lista: Diritti e Salute. Tra i candidati 7 assessori e 12 consiglieri uscenti.

I CANDIDATI:
Vincenzo Voce – centrodestra – appoggiato dalle liste Fratelli d’Italia, Forza Italia-Libertà è democrazia, Progetto in Comune KR, Crescere, Valorizziamo Crotone e Insieme .
Giuseppe Trocino – centrosinistra – appoggiato dalle liste Partito Democratico, Movimento Cinque Stelle, Città Futura e Trocino Sindaco.
Vito Barresi – Vito Barresi sindaco.
Fabrizio Meo – Diritti e Salute.

In Calabria il 77% Comuni con soli uomini candidati sindaco

La Calabria è una delle Regioni italiane con il più forte squilibrio di genere nella politica locale.

Dall’elaborazione di Centro Studi Enti Locali basata sulle candidature depositate nei Comuni al voto nelle Regioni a statuto ordinario in occasione delle elezioni amministrative 2026 emerge che il 77% dei Comuni al voto nelle amministrative 2026 presenta esclusivamente uomini candidati sindaco. Restringendo il campo di analisi a livello provinciale, è scritto in una nota, emergono territori in cui le criticità sono ancora più marcate.

Reggio Calabria, ad esempio, registra l’86% di Comuni con sole candidature maschili, mentre Catanzaro raggiunge addirittura l’88%, tra le percentuali più elevate d’Italia.

Anche nelle liste dei consiglieri comunali i piccoli enti continuano a mostrare forti difficoltà nel raggiungimento degli equilibri di genere: il 51% dei Comuni sotto i 5mila abitanti non centra gli obiettivi sulle quote rosa previsti dalla normativa.

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