Agguato a Cosenza, ferito ad una gamba un giovane di 25 anni

Un venticinquenne è stato ferito con un colpo di pistola calibro 7,65 a una gamba nel tardo pomeriggio di ieri nella zona della Sopraelevata che sfocia nel popoloso quartiere di via Popilia, a Cosenza.

Il ferito è stato subito soccorso e trasferito all’ospedale dell’Annunziata dove si trova ricoverato. Non sarebbe in pericolo di vita. L’uomo non versa in pericolo di vita. Sull’episodio indaga la Polizia di Stato sotto il coordinamento della Procura guidata dal procuratore capo Vincenzo Capomolla.