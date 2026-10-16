Protesta caro carburante, questore di Vibo convince camionisti a rimuovere blocco

Decine di autotrasportatori provenienti da varie zone della provincia e anche agricoltori hanno bloccato la circolazione sulla strada che conduce allo svincolo autostradale della A2 di Sant’Onofrio-Vibo Valentia.

Il blocco è durato un paio d’ore fino all’arrivo del questore di Vibo Valentia Rodolfo Ruperti e del suo vice Antonio Catalano che hanno dissuaso i manifestanti dal proseguire con lo stop al traffico delle vetture che hanno formato una coda lunga centinaia di metri.

Il questore ha invitato i manifestanti a parcheggiare i mezzi ai bordi della carreggiata. In questo modo la circolazione veicolare ha potuto riprendere.

Non ci sono stati momenti di tensione. Alcuni autotrasportati hanno manifestato contrarietà ma la situazione è stata tranquilla anche per la presenza di un cordone di sicurezza formato da polizia, carabinieri e guardia di finanza.