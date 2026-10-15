Attacco Houthi nello Yemen, uccise 2 guardie del premier, che si salva. Dai ribelli ancora raid

Il governo yemenita afferma che il primo ministro e i membri del gabinetto sono sopravvissuti a un attacco missilistico degli Houthi contro il palazzo presidenziale di al-Maashiq ad Aden. Due guardie di sicurezza sarebbero rimaste uccise. Lo riferisce Al Jazeera.

Il portavoce della coalizione a guida saudita in Yemen ha dichiarato che gli attacchi all’aeroporto internazionale King Khalid hanno causato 17 morti e 333 feriti tra il 7 e l’11 ottobre. Turki al-Maliki ha aggiunto, durante una conferenza stampa a Riyad, che gli Houthi “devono cessare immediatamente tutte le operazioni terroristiche contro i civili e le infrastrutture civili”.

La coalizione a guida saudita afferma che le sue forze hanno intercettato e distrutto un missile da crociera vicino a Medina giovedì, ma gli Houthi hanno negato di aver compiuto attacchi contro l’Arabia Saudita oggi.

Una petroliera ha preso fuoco nella parte orientale dello Stretto di Hormuz dopo aver tentato di attraversare un’area proibita nel Mar d’Oman, secondo quanto riferito dalla marina iraniana.

Gli scontri in Yemen si intensificano

Gli Houthi tentano di aumentare il costo della guerra in Yemen per l’Arabia Saudita, mentre gli attacchi e i combattimenti si intensificano.

Le forze allineate con il governo yemenita, citati da Al Jazeera, hanno dichiarato giovedì di aver intercettato un drone diretto verso Medina, in Arabia Saudita, e un missile lanciato verso Riyadh, nel contesto dell’intensificarsi degli scontri tra loro e il gruppo ribelle Houthi yemenita.

Gli scontri tra le forze governative yemenite sostenute dall’Arabia Saudita e i ribelli Houthi, allineati con l’Iran, si sono intensificati lungo la costa occidentale del Paese sul Mar Rosso, parallelamente all’aumento degli attacchi Houthi contro impianti petroliferi e aeroporti nella vicina Arabia Saudita.

Mercoledì, Yahya Saree, portavoce militare degli Houthi, noti anche come Ansar Allah o Sostenitori di Dio, ha affermato che le forze del gruppo hanno condotto “un’operazione militare di alto livello contro Aramco a Dhahran”, oltre ad attacchi all’aeroporto di Riyadh e a una raffineria nella capitale.

Ha aggiunto che le operazioni “continueranno nei prossimi giorni, prendendo di mira aeroporti e impianti petroliferi nemici dell’Arabia Saudita”.

Un funzionario del Ministero dell’Energia saudita ha confermato che un edificio appartenente ad Aramco a Dhahran è stato colpito, provocando un “incendio di lieve entità” ma “nessun ferito o vittima”. A Dhahran si trova la sede centrale di Aramco, un vasto complesso che comprende numerosi edifici e complessi residenziali.

Nel frattempo, la coalizione a guida saudita ha lanciato attacchi contro la roccaforte degli Houthi nella capitale yemenita, Sana’a, che il gruppo armato aveva conquistato nel 2014 e che da allora controlla. La coalizione ha combattuto contro gli Houthi, che si erano anche impossessati di ingenti quantità di materiale bellico yemenita, fino al raggiungimento di un cessate il fuoco nel 2022. Tale cessate il fuoco si è interrotto negli ultimi mesi.

In collegamento da Sana’a, Yousef Mawry di Al Jazeera ha affermato che la guerra si è trasformata in uno scambio di colpi senza esclusione di colpi. Il gruppo sostenuto dall’Iran “continuerà a lanciare questi attacchi aerei e il suo obiettivo è rispondere al fuoco con il fuoco: attacco aereo per attacco aereo, capitale per capitale, aeroporto per aeroporto e impianto energetico per impianto energetico”.

Quali siti sono stati presi di mira dagli Houthi in Arabia Saudita?

I recenti attacchi degli Houthi contro l’Arabia Saudita hanno preso di mira principalmente infrastrutture chiave alla periferia di Riyadh, ma sembra che si stiano avvicinando sempre di più al centro della città.

Gli attacchi degli Houthi contro l’aeroporto internazionale King Khalid di Riyad, avvenuti nel fine settimana, hanno causato la morte di 14 persone e il ferimento di oltre 300. Attacchi Houthi sono stati segnalati anche contro altri aeroporti, tra cui l’aeroporto internazionale di Abha, nel sud dell’Arabia Saudita, dove sono state uccise due persone, e contro gli impianti energetici della Saudi Aramco.