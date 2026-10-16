16 Ottobre 2026

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Caro gasolio, coda di Tir parcheggiati sulla Statale 18 sul Tirreno Cosentino

Camionisti hanno fermato i mezzi a bordo strada creando disagi ma senza blocchi

di
Red Calabria
-
Carlomagno

Disagi ma nessun blocco del traffico per la protesta degli autotrasportatori, che in alcune zone si sovrappone a quella degli agricoltori, sulla statale 18 sul Tirreno cosentino.

Da Tortora, a Nord, a San Lucido, a Sud, passando per Santa Maria del Cedro, comune indicato dagli organizzatori come punto di riferimento, sono stati creati diversi presidi con i mezzi pesanti che occupano parzialmente la carreggiata. Disagi anche allo svincolo di Paola, tra la strada statale 107 e la statale 18. Lo svincolo autostradale di Falerna è ancora bloccato dai trattori.

Come preannunciato, i manifestanti non attuano veri e propri blocchi stradali ma i mezzi pesanti parcheggiati ai lati delle strade creano inevitabilmente dei rallentamenti per la riduzione della larghezza della carreggiata.

I presidi sono controllati dalle forze dell’ordine. In alcuni punti della Statale sono state previste deviazioni sulla viabilità ordinaria per bypassare i luoghi della protesta.

Al momento è bassa la partecipazione della società civile, mentre in alcuni dei presidi si sono recati rappresentanti delle amministrazioni comunali e del mondo sindacale in solidarietà con gli organizzatori delle proteste.

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