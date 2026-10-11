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Media: “Gli Stati Uniti minacciano di interrompere le forniture di armi all’Ucraina”

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L’amministrazione statunitense minaccia di bloccare il programma di fornitura di armi all’Ucraina e la condivisione di informazioni di intelligence con essa a causa degli attacchi alle infrastrutture energetiche russe, secondo quanto riportato dal Financial Times, che cita funzionari europei anonimi.

Funzionari statunitensi – riporta la Tass – hanno effettuato una serie di telefonate alle capitali europee e a Kiev il 10 e l’11 ottobre, minacciando di “interrompere la condivisione di informazioni di intelligence e il meccanismo Purl, la Lista dei requisiti prioritari per l’Ucraina, per l’approvvigionamento di armi statunitensi all’Ucraina”, ha riferito il giornale, citando funzionari che hanno ricevuto tali chiamate. “Stanno chiamando Kiev, stanno chiamando tutti in Europa”, ha dichiarato uno di questi funzionari.

Secondo il Financial Times, una delle persone contattate dai funzionari statunitensi era Pavel Palisa, vice capo dell’ufficio di Zelensky. “La Casa Bianca si è rifiutata di confermare o commentare le telefonate”, ha aggiunto il giornale.

Domenica scorsa, il presidente degli Stati Uniti Donald Trump ha scritto sulla sua piattaforma Truth Social che Russia e Ucraina hanno concordato di astenersi dall’attaccare le infrastrutture energetiche, come le raffinerie di petrolio. Sabato Trump e Putin hanno raggiunto una intesa che sblocca tonnellate di gasolio russo verso gli Stati Uniti e i suoi partner.

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