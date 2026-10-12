Volodymyr Zelensky non si è meritato una tregua nelle ostilità e la Russia non si lascerà ingannare dalle sue promesse, ha dichiarato il ministro degli Esteri russo Sergey Lavrov in una conferenza stampa al termine dei colloqui con il ministro degli Esteri e degli Emigrati libanese Youssef Rajji. Lo riporta la Tass.

“Non credo che si sia meritato una tregua. Non credo che ci faremo di nuovo ingannare da rassicurazioni e promesse. Il presidente Vladimir Putin lo ha chiarito molto bene. Continuiamo a perseguire gli obiettivi dell’operazione militare speciale. Sono noti a tutti. Non li abbiamo mai cambiati, a differenza di Zelensky e dei suoi padroni europei, che continuano a zigzagare e a cambiare rotta. Pertanto, non abbiamo nulla da giustificare a nessuno”, ha affermato il ministro degli Esteri.

Stava commentando il “finto stupore” di Zelensky alle affermazioni del presidente americano Donald Trump secondo cui Russia e Ucraina avrebbero concordato un cessate il fuoco energetico. Secondo Lavrov, la reazione di Zelensky riflette una sola cosa: “è ansioso di usare qualsiasi parola, qualsiasi iniziativa, qualsiasi idea che entri nel dominio pubblico per promuovere il suo interesse a una tregua con ogni mezzo possibile”.

plice:”L’obiettivo è uno e molto sem negoziare per guadagnare tempo e ottenere una tregua. Ha detto di essere persino pronto a indire elezioni presidenziali se gli venissero concessi due mesi per recuperare le forze. Durante questo periodo, l’Europa sarebbe in grado di fornirgli nuove armi per continuare la guerra terroristica contro il popolo russo”, ha concluso il ministro.

In precedenza, il leader statunitense aveva affermato che “c’è un cessate il fuoco energetico” tra Russia e Ucraina. Il funzionario della Casa Bianca citato ha dichiarato che Trump si aspetta che Zelensky “lo rispetti”. Il 10 ottobre, il leader statunitense aveva affermato che il suo Paese aveva ripetutamente chiesto a Zelensky di interrompere gli attacchi alle raffinerie di petrolio russe, ma che questi non aveva ascoltato.

Il 9 ottobre, durante una telefonata, il presidente russo Vladimir Putin e Trump hanno discusso, tra le altre cose, delle forniture di prodotti petroliferi. Il capo di Stato russo ha affermato che Mosca ha ribadito la propria disponibilità a fornire petrolio e prodotti petroliferi agli Stati Uniti e al mercato globale. Il vice primo ministro russo Alexander Novak ha dichiarato che la Russia revocherà in anticipo il divieto di esportazione di gasolio ed è pronta a fornire 300.000 tonnellate di gasolio a ottobre, aumentando il volume a 500.000 tonnellate a novembre e a 1 milione di tonnellate a dicembre. Le forniture mensili potrebbero successivamente raggiungere i 3 milioni di tonnellate. L’amministrazione statunitense, a sua volta, ha rilasciato una licenza generale che autorizza le forniture di gasolio russo al mercato globale fino al 7 aprile 2027.