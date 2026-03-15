Agguato a Rossano, 68enne ferito a colpi di pistola. Indagano i carabinieri

Un uomo di 68 anni, Salvatore Morfò, è stato ferito a colpi di arma da fuoco domenica a Corigliano Rossano. L’agguato è avvenuto nel quartiere Donnanna a Rossano Scalo, mentre la vittima, già nota alle forze dell’ordine, si trovava fuori da un ristorante.
Secondo una prima ricostruzione una persona ha esploso almeno due colpi di pistola centrando Morfò all’addome. Poi l’aggressore si è dileguato. Sul grave fatto di sangue indagano i carabinieri del Reparto territoriale di Corigliano-Rossano. La vittima si trova ricoverato in rianimazione.