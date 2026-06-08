Ballottaggio a Castrovillari, trionfa il centrodestra con Anna De Gaio sindaco

La candidata sindaco di centrodestra, Anna De Gaio, ha vinto il ballottaggio a Castrovillari conquistando il 53,97% delle preferenze, superando Ernesto Bello, candidato dell’area di centrosinistra, che ha ottenuto il 46,03% dei voti.
De Gaio, consigliere comunale uscente di Fratelli d’Italia e presidente della commissione regionale Pari opportunità, aveva conquistato il 43,59% delle preferenze al primo turno, mentre Bello il 27,70%. De Gaio succede a Domenico Lo Polito (centrosinistra), per 14 anni primo cittadino della città del Pollino.