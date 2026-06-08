Antonio Barile ribalta il risultato e batte il rivale Ambrogio. Non ha però la maggioranza

Sorpresa nel ballottaggio delle elezioni comunali di San Giovanni in Fiore. Antonio Barile con il 55,38% (5.457 voti) ha battuto il rivale in testa al primo turno Marco Ambrogio 44,62% (4.397 voti), per cui è stato rieletto sindaco del grosso centro silano per la seconda volta dopo esserlo stato dal 2011 al 2014 appoggiato allora dalla coalizione di centrodestra “Popolo della libertà”.

Barile, ex Forza Italia, al primo turno aveva preso il 26,22 percento mentre Ambrogio 45,24%. Quest’ultimo è stato il candidato sindaco per il centrodestra e aveva il sostegno di dieci liste, mentre il neo sindaco di una sola, la lista civica “Barile sindaco”.

Ribaltato il risultato al secondo turno, Barile dovrà fare adesso i conti con la cosiddetta “anatra zoppa”, ossia un consiglio comunale dove la maggioranza in consiglio appartiene alla coalizione che ha sostenuto Ambrogio. Barile al ballottaggio è stato appoggiato da due candidati sindaco che sono stati sconfitti al primo turno: Luigi Candelise e Giuseppe Belcastro. Barile si è detto sicuro di poter governare la città per cinque anni, mentre Ambrogio ha fatto sapere che non ce la farà e che si ritornerà alle urne entro un anno.

Marco Ambrogio, assessore comunale uscente nominato lo scorso dicembre e un tempo proveniente da ambienti progressisti, è il marito di Rosaria Succurro, fino a qualche mese fa sindaco di San Giovanni, che ha dovuto lasciare l’incarico perché eletta in Consiglio regionale (Forza Italia) lo scorso mese di ottobre.