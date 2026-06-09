Comunali a Mandatoriccio, la spunta Iozzi, sindaco con 16 voti di scarto

Appaiati con gli stessi voti e divisi da sole 16 preferenze al ballottaggio. E’ quanto avvenuto a Mandatoriccio, piccolo comune del Cosentino, che, pur non arrivando a 15 mila abitanti, è tornato al voto ieri ed oggi per la situazione che si è creata al primo turno.

Due settimane fa, infatti, Cataldo Iozzi, sostenuto dalla lista “Uniti per Mandatoriccio”, e Teresa Maria Villella, con “Nuova Alba”, avevano ottenuto lo stesso identico numero di voti, 852, costringendo al turno suppletivo.

Al ballottaggio, con l’affluenza in crescita (55,23% contro il 52,24%), l’ha spuntata Iozzi che ha ottenuto 913 voti, pari al 50,44%, contro gli 897 pari al 49,56%, con una differenza, appunto, di 16 voti.