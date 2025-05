Blackout nella Penisola Iberica, Spagna e Portogallo per ore nell’Età della pietra

Alcune immagini dal web del grave blackout in Spagna e Portogallo 1 di 6

Un gravissimo blackout su vasta scala ha colpito ieri la penisola iberica. Spagna e Portogallo, con aree della Francia sono tornati improvvisamente all’Età della pietra, per usare un eufemismo.

Milioni di persone sono rimaste per ore al buio, senza energia elettrica, con stazioni ferroviarie ed aeroporti in tilt, metropolitane bloccate e persone rimaste intrappolate negli ascensori; semafori spenti, linee telefoniche saltate, senza accesso a internet e tanti altri gravi disagi provocati da quello che nella penisola chiamano “Apagon”.

Caos e panico per un fenomeno anomalo accaduto in tre paesi europei le cui reti e centrali energetiche sono gestite da società diverse. Quali siano le cause non è ancora dato sapere. Secondo notizie riportate dai media spagnoli vi sarebbero alcune vittime.

Il blackout è avvenuto nei tre paesi simultaneamente, intorno a mezzogiorno e mezza. Solo dopo diverse ore le centrali elettriche della penisola sono man mano tornate alla quasi normalità, ma ancora oggi la risoluzione del collasso energetico non è al 100%.

Sui social media affiorano sospetti su ignoti hacker che avrebbero intenzionalmente fatto un sabotaggio informatco; un presunto “attacco cybernetico” di portata gigantesca che ha minato la sicurezza nazionale spagnola e portoghese. Non era mai accaduto prima. Su alcuni media si parla anche di un collasso dovuto alla transizione energetica e digitale: nel mirino le fonti rinnovabili come fotovoltaico ed eolico (la società spagnola si vanta di essere la prima al mondo per produzione di rinnovabili). Alcuni altri esperti indicano le reti di distribuzione dell’energia, chiamata anche “supply chain” (catena di approvvigionamento).

Il primo ministro spagnolo Pedro Sanchez ha annunciato una commissione d’inchiesta avvertendo le società elettriche (la spagnola Red Electrica e la portoghese Rede Eletrica Nacional su tutti) di assumersi le proprie responsabilità. Secondo le autorità si esclude la pista del terrorismo.

Alcuni tecnici delle società energetiche puntano l’indice su un “raro fenomeno atmosferico”, ipotesi smentita dal servizio meteorologico nazionale spagnolo Aemet, che sui social ha affermato che lunedì 28 aprile “non sono stati rilevati fenomeni meteorologici o atmosferici insoliti, né si sono verificate variazioni improvvise della temperatura nella nostra rete di stazioni meteorologiche”.

Secondo tecnici citati dai vari media il collasso nella penisola iberica è dovuto al fotovoltaico. Il sistema non ha retto e, tra immissioni nella rete e prelievi (consumi), c’è stato una notevole riduzione del “solare” che ha portato le centrali a zero in soli 5 secondi. Un corto circuito informatico e digitale interconnesso tra reti. “Sono gli effetti del Green Deal”, nota qualcuno suggerendo di tornare ai fossili e al nucleare.

Consiglio nazionale sicurezza con re Felipe V

Il premier spagnolo Pedro Sanchez ha convocato per questa mattina alle 9 una seconda riunione straordinaria del Consiglio Nazionale della Sicurezza, che sarà presieduta dal re Felipe V, per analizzare le cause e le conseguenze del blackout che ieri ha paralizzato la penisola iberica, mentre la situazione è tornata a una relativa normalità.

Alla riunione partecipano le tre vicepresidenti del governo, sette ministri, il capo di Stato Maggiore della Difesa, ammiraglio Teodoro Lopez Calderon, la direttrice del Centro Nazionale di Intelligence, Esperanza Casteleiro, e quella del dipartimento di Sicurezza Nazionale, Loreto Gutierrez, informa La Moncloa in una nota.