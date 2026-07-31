Ondata migratoria di 60mila persone a Ceuta, enclave spagnola in Marocco

Circa 60mila immigrati sono approdati a Ceuta, enclave spagnola in Marocco. Oltre cinquanta mila sono stati respinti, secondo le autorità. L’ondata migratoria è la più imponente mai registrata in poche ore ai confini dell’Ue.

Vi sarebbero anche oltre cinquanta morti; persone che hanno tentato di raggiungere le coste di Ceuta via mare ma sarebbero annegati.

Intanto il governo italiano guidato da Giorgia Meloni ha sospeso per un mese il trattato di Schengen, suscitando l’ira del premier spagnolo Pedro Sanchez: “La solidarietà è facoltativa, i trattati vanno invece rispettati”, ha detto il primo ministro spagnolo.