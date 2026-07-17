Si costituisce in carcere Roggero: “Mattarella ha graziato Minetti, si metta mano su coscienza”

Due giorni di silenzio si sono trasformati in un fiume in piena davanti al carcere di Bollate, nel Milanese, dove Mario Roggero, 72 anni, si è costituito in seguito alla condanna definitiva a quasi 15 anni di carcere per avere ucciso 2 banditi che ad aprile 2021 avevano fatto irruzione nella sua gioielleria minacciando lui e la sua famiglia, armi in pugno, saccheggiandola di preziosi e scappando via. L’orafo li ha raggiunti all’estero e li ha freddati come istinta reazione all’ennesima rapina subita.

Rivolgendosi al presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, l’uomo ha affermato commosso: “Ha graziato uno scafista che ha ammazzato trenta persone, ha graziato la Minetti, penso dovrebbe mettersi una mano sulla coscienza. Penso di subire un’ingiustizia – ha sottolineato il gioielliere. “Io me l’aspetterei, la grazia”.

È stata sua moglie, Mariangela Sandrone, stamattina alle 9.30 a presentare la domanda di grazia e il suo collegio difensivo, guidato da Stefano Marcolini e Sergio Novani, un’istanza per il differimento dell’esecuzione della pena.

Intanto, è scontro politico con le opposizioni. Il centrodestra, Vannacci compreso, appare compatto sulla richiesta di grazia a Mario Roggero. Dopo l’incontro tra Mattarella e Nordio sulle prerogative di concessione della grazia, il ministro e vicepremier Salvini ha fatto sapere che se ci fosse la possibilità candiderebbe l’orafo alle prossime politiche, alla stregua di come fece Avs con Ilaria Salis, arrestata e imputata in Ungheria per il brutale pestaggio a Budapest di persone che avevano diverse posizioni politiche.