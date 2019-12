In maschera e armato rapina una donna, in carcere

Forse ispirato dal famoso film “V per Vendetta”, ma con intenti certamente meno nobili di quelli del protagonista della pellicola cinematografica, si era travestito con la ormai celebre maschera e, armato di pistola, la scorsa notte si è introdotto nell’appartamento di una giovane donna straniera.

Con l’arma in pugno si era fatto consegnare i pochi soldi custoditi dalla donna che, impaurita, urlava in cerca di aiuto prima di essere zittita dal malvivente il quale, non contento del bottino, continuava a minacciarla frugando tra i cassetti fino a quando, non trovando null’altro, si è dato alla fuga.

Ma la sua corsa è stata rallentata da alcuni vicini di casa della vittima che, insospettiti dalle grida, erano accorsi sul posto dopo aver allertato i Carabinieri della Compagnia di Lamezia Terme che sono subito giunti bloccando B.M., ventottenne lametino già noto alle forze dell’ordine.

Nelle tasche dei pantaloni sono stati rinvenuti 300 euro sottratti alla donna poco prima. Più lontano, invece, a seguito di sopralluogo, è stata rinvenuta la maschera indossata dall’uomo al momento della rapina ed una pistola calibro 380 (una scacciacani) completa di cartucce. Il giovane lametino è stato pertanto dichiarato in stato d’arresto per rapina e successivamente tradotto presso la locale casa circondariale di Catanzaro così come disposto dall’autorità giudiziaria.