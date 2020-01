Venerdì Salvini in Calabria, sarà a Rende, Catanzaro e Crotone

“Domani sarò a Cosenza, Catanzaro e Crotone per dare voce ai calabresi che ne hanno le palle piene della ‘Ndrangheta, così come a Reggio Emilia”. Lo ha annunciato il segretario della Lega Matteo Salvini che in questi giorni è in tour in vista delle elezioni regionali che si svolgeranno il prossino 26 gennaio. Si vota in Emilia-Romagna e Calabria.

Il leader della Lega sarà a Rende, alla sede della Coldiretti e poi a Catanzaro e Crotone. Insieme a lui è prevista la presenza di Jole Santelli, candidata del centrodestra alla presidenza della Regione Calabria.