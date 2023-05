Choc in Calabria, ex concorrente del Grande Fratello muore dopo un malore al bar

1 di 12

Dramma a Soveria Mannelli, centro del Catanzarese. Una giovane insegnante di inglese, Monica Sirianni, di 37 anni, è morta venerdì sera 5 maggio nel locale ospedale dove era stata trasportata d’urgenza in seguito ad un malore accusato mentre era in un bar con degli amici.

La donna è purtroppo deceduta poco dopo l’arrivo al nosocomio montano. A nulla sono valsi i tentativi dei sanitari di strapparla alla morte. Sono in corso accertamenti per appurare i motivi del malore. La comunità di Soveria Mannelli è sotto choc, così come i parenti, gli amici e conoscenti, nonché l’istituto scolastico dove insegnava.

Monica Sirianni era molto nota alla cronaca rosa. Nell’autunno 2011 aveva partecipato al Grande Fratello edizione numero 12. Australiana ma di origini calabresi, nel 2007 Monica Sirianni era tornata in Italia per un viaggio di piacere ma, la sua terra d’origine le è piaciuta al punto da decidere di rimanere, anche contro il volere dei genitori, italiani emigrati a Sidney. Dopo appena tre anni dal suo ritorno la ragazza, allora 25enne, era entrata nella Casa del Grande Fratello.