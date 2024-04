Ennesimo raid israeliano a Gaza, uccisi 7 operatori umanitari

Un raid israeliano nella Striscia di Gaza ha ucciso 7 operatori umanitari del World Central Kitchen mentre stavano supportando la popolazione palestinese ormai stremata dai continui massacri da ottobre 2023.

“World Central Kitchen è sconvolta nel confermare che sette membri della nostra squadra sono stati uccisi in un attacco dell’IDF a Gaza”, è scritto in una nota della Ong apparsa sul suo sito.

“La squadra WCK stava viaggiando in una zona deconflittata a bordo di due auto blindate marchiate con il logo WCK e di un altro veicolo.

“Nonostante il coordinamento dei movimenti con le forze militari israeliane, il convoglio è stato colpito mentre lasciava il magazzino di Deir al-Balah, dove la squadra aveva scaricato più di 100 tonnellate di aiuti alimentari umanitari portati a Gaza lungo la rotta marittima”.

“Questo non è solo un attacco contro il WCK, è un attacco alle organizzazioni umanitarie che si presentano nelle situazioni più terribili in cui il cibo viene utilizzato come arma di guerra. Questo è imperdonabile”, ha affermato Erin Gore, CEO di World Central Kitchen.

I sette operatori uccisi provengono da Australia, Polonia, Regno Unito, doppia cittadinanza di Stati Uniti e Canada e Palestina.

“Ho il cuore spezzato e sconvolto dal fatto che noi – World Central Kitchen e il mondo – abbiamo perso delle vite meravigliose oggi a causa di un attacco mirato da parte dell’IDF. L’amore che avevano per nutrire le persone, la determinazione che incarnavano nel dimostrare che l’umanità è al di sopra di ogni cosa, e l’impatto che hanno avuto in innumerevoli vite saranno ricordati e apprezzati per sempre”, ha detto Erin.

L’IDF afferma che sta “effettuando un esame approfondito ai massimi livelli per comprendere le circostanze di questo tragico incidente”.

“World Central Kitchen sospenderà immediatamente le nostre operazioni nella regione. Presto prenderemo decisioni sul futuro del nostro lavoro”.