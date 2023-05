Sviluppo, delegazione francese incontra commissario Zes Calabria per possibili investimenti

Il commissario straordinario del Governo della Zes Calabria, Giosy Romano, ha incontrato stamattina a Lamezia Terme Frédéric Kaplan, ministro consigliere per gli affari economici presso l’Ambasciata di Francia in Italia, Direction générale du Trésor, Chef du service économique régional “Europe du Sud-Est”.

E’ stato un incontro utile per far conoscere le potenzialità e i vantaggi che i siti industriali ricadenti in area Zes offrono per nuovi insediamenti produttivi e confrontarsi su una strategia di investimento che la delegazione francese ha valutato con molto interesse, considerata anche la posizione strategica della Calabria nel Mediterraneo.

Accompagnavano il ministro consigliere due stretti collaboratori (Louis Capucine e Patrizia Gori) e l’avvocato Helene Tibault, esperta di contrattualistica internazionale, consigliere di amministrazione di French Tech Italia, socia di “Tonucci & Partner”, tra i principali studi d’affari italiani con una consolidata vocazione europea.

Allargare la conoscenza delle potenzialità dello strumento Zes nelle comunità internazionali è una delle azioni fondamentali della struttura commissariale con l’obiettivo di incoraggiare nuovi investimenti. Dopo aver accolto le istituzioni dei Paesi del Mediterraneo a Gizzeria, nello scorso mese di marzo, l’incontro di oggi è un ulteriore tassello di questa strategia che fa ben sperare nella traduzione concreta e operativa dell’interesse mostrato.