Capodanno a Cosenza con il rapper Clementino. Appuntamento in Piazza XV Marzo

Sarà il rapper campano Clementino l’artista prescelto dall’Amministrazione comunale guidata dal Sindaco Mario Occhiuto per festeggiare domani, in Piazza XV Marzo, l’arrivo del nuovo anno. Clementino, al secolo Clemente Maccaro, salirà sul palco allestito in Piazza XV Marzo, alle ore 1,15.

Classe 1982, Clementino ha esordito nel 2006 con l’album “Napolimanicomio” seguito nel 2011 da “I.E.N.A”, acronimo di “Io E Nessun Altro”. Nel 2013 ha pubblicato il singolo d’oro “O’Vient”. Il video, con oltre 18 milioni di views su YouTube, ha trainato fino al quarto posto della hit parade il terzo album “Mea Culpa”, certificato disco d’oro.

Altro disco d’oro è il suo album successivo,“Miracolo”, con cui irrompe ai vertici della classifica FIMI, e che vanta numerose collaborazioni; tra tutte l’ultima registrazione di Pino Daniele “Da che parte stai”.

Nel 2016 Clementino partecipa per la prima volta al Festival di Sanremo con il brano “Quando sono lontano”, tornando nel 2017 nuovamente in gara con il brano “Ragazzi Fuori” presente nel disco “Vulcano” pubblicato a marzo dello stesso anno. A due anni dall’ultimo disco, torna con un nuovo lavoro che rappresenta l’impegno discografico della maturità e della svolta: “Tarantelle”.

L’album, che ha totalizzato oltre 13 milioni di stream su Spotify in sole due settimane, è caratterizzato dalla naturalezza nella scrittura e nella stesura delle rime sul beat, con un flow sempre diverso e sempre nuovo.

Dopo aver collaborato con quasi tutti i nomi più importanti della scena rap italiana, nell’ultimo album ha deciso di coinvolgere alcuni tra i migliori artisti: Fabri Fibra, Gemitaiz, la giovane promessa Nayt e il fuoriclasse Caparezza.

L’album è stato anticipato dai singoli “Gandhi”, “Un palmo dal cielo”, “Hola!” e “Chi vuole essere milionario?” firmato Fabri Fibra ed il cui video è stato per giorni ai vertici delle tendenze di YouTube. “Mare di notte” è l’ultimo singolo del rapper uscito lo scorso settembre. Una ballad introspettiva con un testo che ripercorre sogni, sfide ed esperienze passate dello stesso Clementino.

Il concerto di Clementino a Cosenza sarà preceduto, con inizio alle 23,30, dalla esibizione della band dei “911”. Dalle 3,00 in poi è previsto il Dj Set di Agovino e Nandjno. A condurre l’evento saranno Francesca Lagoteta e Francesco Occhiuzzi.