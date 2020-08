Precipita un aereo da turismo in Calabria, due morti

La tragedia in provincia di Cosenza. Il velivolo, con a bordo due sessantaseienni, era decollato da Sibari direzione Piemonte. Da accertare le cause dell'incidente. Forse un guasto tecnico.



Un aereo da turismo con a bordo due persone di 66 anni è precipitato nel territorio di Cassano allo Jonio, in provincia di Cosenza. I due occupanti sono deceduti. L’impatto è avvenuto nei pressi di un’azienda agricola in contrada Murata. Il velivolo, un biplano, era decollato dall’avio superficie di Sibari direzione Piemonte.

Sul luogo dell’incidente aereo sono intervenuti immediatamente i vigili del fuoco di Trebisacce e Castrovillari, oltre che i sanitari del 118 e le forze dell’ordine. Per i due occupanti del velivolo non c’è stato nulla da fare. I soccorritori giunti sul luogo dove è precipitato l’ultraleggero hanno trovato i loro corpi carbonizzati.

L’aereo da turismo, decollato da pochi minuti con il serbatoio pieno di carburante, nell’impatto ha infatti preso fuoco e le fiamme hanno fatto alzare una fitta colonna di fumo sulla zona dove si trovano degli aranceti. Delle due persone decedute sono filtrate solo le iniziali, G. A. e S. R., forse piemontesi di Vercelli turisti in Calabria.

Sono in corso indagini per accertare le cause della tragedia. Secondo le prime informazioni il velivolo avrebbe improvvisamente perso quota. Non si esclude un guasto tecnico. La Procura di Castrovillari ha aperto una inchiesta per fare luce sul grave incidente.

Il sindaco di Cassano Papasso: “Notizia terribile”

Il precedente

Ad agosto 2017, sempre a Cassano allo Jonio, tra le frazioni Lauropoli e Sibari, era precipitato un aereo da turismo con a bordo due persone che si erano salvate lanciandosi con il paracadute appena intuito di aver perso il controllo del velivolo, poi schiantatosi in aperta campagna.

