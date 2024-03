Serie B, grande attesa per il derby Cosenza-Catanzaro

Grande attesa per il derby calcistico tra Cosenza e Catanzaro, in programma oggi alle 16.15 allo stadio “San Vito-Gigi Marulla”. Per l’occasione la capienza dell’impianto, con la riapertura, autorizzata dalla Commissione di vigilanza sui locali di pubblico spettacolo, della “Tribuna Rao”, sarà di 18.500 posti (1.187 in più), 800 dei quali sono stati messi a disposizione del tifosi del Catanzaro.

“Si è completato, in questo modo – ha detto il sindaco di Cosenza, Franz Caruso – il percorso avviato sulla base della convenzione che regola la concessione per cinque anni al Cosenza calcio dello stadio San Vito-Marulla e che ha previsto la realizzazione dei lavori a scomputo dei canoni annui che la società è tenuta a corrispondere al Comune. Con la piena disponibilità anche della Tribuna Rao, non solo abbiamo restituito alla città ed a tutta la provincia uno stadio più sicuro e più capiente, ma si é creata anche l’occasione per tornare ad offrire il colpo d’occhio che l’impianto ha sempre offerto, quello cioè di un impianto in cui la passione e i colori rossoblù hanno sempre fatto la differenza. Il fatto poi che tutto questo avvenga alla vigilia del derby Cosenza-Catanzaro è un elemento in più che non può che fare gioire i tifosi della nostra squadra del cuore”.

“Abbiamo investito risorse e impegno – ha affermato, da parte sua, il presidente del Cosenza, Eugenio Guarascio – per giungere rapidamente ad una soluzione, eliminando un disagio che perdurava da anni”.

“Il risultato raggiunto – è detto in un comunicato della società rossoblù – è frutto del grande impegno delle maestranze impiegate e del coordinamento prezioso effettuato dal responsabile della sicurezza del Cosenza calcio, ingegnere Luca Giordano, e dal direttore dei lavori, ingegnere Filippo Albano”.