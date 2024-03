Tenta di disfarsi della droga gettandola dalla finestra, arrestato

Un 27enne di Cetraro è stato arrestato dai carabinieri con l’accusa di detenzione ai fini di spaccio di stupefacenti. Durante i controlli dei militari, il giovane ha tentato di disfarsi della droga, circa 150 grammi di marijuana, gettandola dalla finestra di casa, ma l’involucro è stato raccolto dal personale in divisa ben appostato.

Nell’abitazione è stato trovato anche un bilancino di precisione e materiale per il confezionamento. Dopo la convalida dell’arresto, l’uomo è stato sottoposto all’obbligo di presentazione alla Polizia Giudiziaria.

Nei giorni scorsi, sempre a Cetraro, altre due persone sono state denunciate a piede libero per il possesso di stupefacenti, trovati all’interno di un bar e di un magazzino, così come uno straniero ad Amantea in località Lungomare. Nel complesso sono stati sequestrati quasi 200 grammi di marijuana e circa 120 grammi di hashish. C’è massima attenzione dei Carabinieri della Compagnia di Paola nella repressione allo spaccio di droga. I controlli proseguiranno sotto il coordinamento della Procura della Repubblica di Paola, diretta dal procuratore facente funzioni Ernesto Sassano.