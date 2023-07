Scontro frontale sulla statale 107 nel Crotonese, 4 feriti

E’ di quattro feriti, di cui alcuni gravi, il bilancio di un incidente stradale avvenuto ieri sera sulla statale 107 ‘Silana Crotonese’, nel territorio della provincia di Crotone.

Due i veicoli coinvolti, che per cause in fase di accertamento si sono scontrate tra loro. Sul posto sono intervenuti i Vigili del fuoco che hanno estratto le persone ferite dalle lamiere, affidandole ai sanitari del 118 che le ha trasferite in ospedale. Per i rilievi del sinistro è intervenuta la Polizia stradale.