Tamponamento sulla statale 107 a Crotone, due feriti

Incidente stradale stamane prima delle 11 sulla statale 107 “Silana Crotonese” all’uscita nord di Crotone. Tre le autovetture coinvolte in un tamponamento, una Lancia Delta, un furgone Fiat Doblò ed una Mercedes.

Sul posto sono giunti i sanitari del 118 e i Vigili del fuoco che hanno estratto dall’abitacolo della Fiat Doblò due feriti. I malcapitati sono stati trasferiti in ospedale.

Sul posto per i rilievi del caso è intervenuta la polizia stradale. Presente anche personale dell’Anas e i carabinieri. La statale 107 al km 134 è rimasta chiusa parzialmente per la rimozione dei mezzi incidentati, la messa in sicurezza e i rilievi.

