Omicidio dottoressa Romeo, cosa non torna. L’obiettivo era il Napoli? L’ipotesi del killer sugli alberi

Le ipotesi per sbrogliare la matassa del delitto eccellente di sabato in cui è caduta a terra la dottoressa Francesca Romeo. Il killer ha sparato da sopra gli alberi, sbagliando obiettivo?

Gli investigatori della Squadra mobile di Reggio Calabria starebbero spulciando a fondo la posizione del dottor Antonio Napoli, marito della dottoressa Francesca Romeo uccisa sabato mattina in un agguato sulla stradina isolata di Santa Cristina d’Aspromonte dopo che la professionista aveva smesso di lavorare nella postazione di Guardia medica di quel centro.

Al momento non vi sono elementi che veicolino le attenzioni della Polizia sul medico psichiatra che guidava l’auto al momento dell’agguato, ma restano alcuni punti che al momento sembrano sollevare qualche punto poco chiaro, almeno nelle prime ipotesi di ricostruzione.

Resterebbe pacifico che l’omicidio potrebbe essere un delitto eseguito con delle modalità mafiose; non lo è, per ora, soltanto per esclusione del fatto che entrambi i coniugi erano senza macchia, professionisti rispettati e non risulterebbero mischiati in giri poco raccomandabili, almeno dalle prime indagini.

Tuttavia la zona isolata, certamente super sorvegliata da “vedette” stile ‘ndrangheta che avevano il compito di avvisare il sicario o i killer al giungere della Peugeot a ridosso del curvone teatro del delitto, dà tutto da pensare ad una esecuzione poco plateale, pochi rumori, stradine bloccate e soprattutto senza occhi indiscreti: gli unici sono quelli del dottor Napoli, il supertestimone, il solo, l’unico ad aver visto ciò che è successo. Ed è questo un elemento non poco importante. Attenzione al ragionamento.

Il primo punto è il seguente: come mai l’auto guidata dal dottor Napoli non si è “svincolata” appena sono giunti i primi colpi, soprattutto guardando in faccia il killer (travisato?) della moglie col fucile da caccia puntato contro? Si è vero, è rimasto lievemente ferito. Magari un pallino di striscio, ma il colpo fatale lo ha preso la moglie.

Per “svincolata” si intende che il conducente poteva fare delle manovre molto brusche su strada, come sbandare, lasciare segni vistosi di frenate o accelerate. Ipotizziamo ad esempio di avere improvvisamente davanti una buca, la prima cosa che fa il guidatore è di evitarla, anche al costo di sbandare o finirci dentro. E’ un gesto abbastanza spontaneo.

Dalle immagini sembra invece che la Peugeot si sia incomprensibilmente fermata all’esplosione del primo colpo, sempre che il primo colpo fosse già partito. Inchiodata senza segnali di pericolo alcuno. Perché questo comportamento? Che significa questo? Un appostamento “mafioso” da parte del sicario sbucato dal nulla per parlare dapprima con il Napoli o con vittima o con entrambi? Non sappiamo.

Un altro punto, non secondario: Dal parabrezza della Peugeot forato appare che la traiettoria sembra (sembra) parallela all’obiettivo: al proposito, le indagini al momento non hanno chiarito se l’obiettivo dei sicari fosse la dottoressa Romeo o il marito dottor Napoli. Il primo foro della fucilata è abbastanza centrale, il secondo sarebbe laterale. Davvero difficile stabilire se la vittima designata fosse la signora o il consorte.

Per cercare il movente del delitto eccellente sono all’opera decine di esperti della Polizia. Gli inquirenti procedono per esclusione: non ci sarebbe apparentemente mafia, sono al vaglio questioni professionali della Romeo, ma pure del dottor Napoli, così come potrebbero esserci motivi privati legali alla compravendita di qualcosa oppure alla cessione “forzosa” di qualche proprietà, richiesta magari non concessa. Non è chiaro nulla. Si procede alla cieca.

Tornando al punto precedente, non conoscendo gli esiti dell’autopsia, cioè in che punto o punti del corpo è stata colpita la dottoressa Romeo. Sappiamo che un parabrezza di un’automobile è curvo. In questo caso la traiettoria appare leggermente inclinata, almeno dalle immagini. L’esame autoptico ci dirà di più.

Con questo non possiamo escludere che il sicario per compiere il delitto si sia posto al sicuro sopra un grosso ramo di un albero per cogliere proprio in piena sorpresa i coniugi Napoli. La strategia sembra perfetta per un assassino, o forse due. “Lo uccido è manco se ne accorge…”. Tornando alla domanda iniziale, chi era il vero destinatario dei killer? La dottoressa Francesca Romeo o il dottor Antonio Napoli?

Dino Granata